مواقع التواصل سبب زيادة اكتئاب الشباب

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قال الأخصائي النفسي وليد الزهراني: إن مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أكبر أسباب زيادة حالات إصابة الشباب بالاكتئاب؛ بسبب ابتعادهم عن الأنشطة الاجتماعية والرياضية.
الأخصائي النفسي وليد الزهراني: مواقع التواصل الاجتماعي من أكبر أسباب زيادة حالات إصالة الشباب بالاكتئاب @Waleed_Zahrani@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xobdFWZxqO
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 31, 2022
وأوضح الزهراني، خلال برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن لعبة مثل “البلاي ستيشن” دفعت الشباب للجلوس مطولًا أمام اللعبة، والتي كان لها دور كبير في عزوفهم عن علاقاتهم الاجتماعية، فباتوا يعانون من العزلة والحزن والاكتئاب.
وأضاف الزهراني أن الجلوس لفترات طويلة أمام مواقع التواصل مثل سناب شات وتويتر والتي يدمن عليها الكثير من المراهقين والمراهقات، أدت لابتعادهم عن أنشطتهم وعلاقاتهم ومن ثم زيادة الشعور بالوحدة والاكتئاب.