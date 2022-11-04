مواهب مُكتشفة في دورة الألعاب 2022

قال محمد الحربي رئيس اتحاد رفع الأثقال، اليوم الجمعة: إن هناك دعمًا كبيرًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرياضة ولاعبي رفع الأثقال أيضًا لدورة الألعاب السعودية 2022.

منافسة قوية

وأضاف محمد الحربي في تصريحات لشركة الرياضة السعودية SSC: شاهدنا تنافسًا كبيرًا جدًّا في جميع الرياضات في دورة الألعاب خصوصًا في رفع الأثقال التي اختتمت باكتشاف الكثير من المواهب.