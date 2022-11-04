مواهب مُكتشفة في دورة الألعاب 2022

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قال محمد الحربي رئيس اتحاد رفع الأثقال، اليوم الجمعة: إن هناك دعمًا كبيرًا ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرياضة ولاعبي رفع الأثقال أيضًا لدورة الألعاب السعودية 2022.
#نشرة_الأخبار | محمد الحربي – رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال:قد يهمّك أيضاً
شاهدنا تنافس كبير جدًا في جميع الرياضات في #دورة_الألعاب_السعودية خصوصًا في رفع الأثقال التي اختتمت باكتشاف الكثير من المواهب. #SSC pic.twitter.com/JOJGvMVARk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2022
وأضاف محمد الحربي في تصريحات لشركة الرياضة السعودية SSC: شاهدنا تنافسًا كبيرًا جدًّا في جميع الرياضات في دورة الألعاب خصوصًا في رفع الأثقال التي اختتمت باكتشاف الكثير من المواهب.