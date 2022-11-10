موتينج يتقدم أسود الكاميرون بالمونديال

أعلن المدير الفني ريغوبيرت سونج، مدرب المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم، الأربعاء، القائمة الرسمية التي يخوض بها منافسات كأس العالم في قطر 2022.

قائمة الكاميرون بالمونديال

حراسة المرمى: أندري أونانا، ديفس إيباسي، سيمون نغاباندوتنبو

الدفاع: جان كاستيليتو، إنزو إيبوسي، كولينز فاي، أوليفير مبايزو، تولو نوهو، نيكولاس نكولو، كريستوفر ووه

الوسط: أوليفيه نتشام، غايل أوندوا، مارتين هونجلا، بيير كوندي، صامويل غويه، زامبو أنجويسا

الهجوم: مومي نغامالو، كريستيان باسوغوغ، بريان مبيومو، جورج نكودو، جان بيير نسامي، فينسنت أبوبكر، تشوبو موتينج، توكو إيكامبي وسويبو مارو

المجموعة السابعة

أوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، الكاميرون في المجموعة السابعة بكأس العالم 2022، إلى جانب البرازيل، سويسرا وصربيا.

القائمة الكاميرونية شهدت تواجد أسماء مميزة، أبرزها أنجويسا من نابولي الإيطالي، تشوبو موتينج من بايرن ميونيخ الألماني، إضافةً إلى فينسنت أبو بكر، قائد المنتخب ولاعب النصر السعودي.