موجة الاغتيالات تعود لإيران من جديد

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عادت الاغتيالات لإيران من جديد، اليوم الثلاثاء، حيث طالت عنصرًا أمنيًّا ومسؤولًا قضائيًّا، في ظل استمرار احتجاجات شعبية تتسع يومًا بعد آخر.
وبحسب وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، فإن مسلحين مجهولين اغتالوا مساء اليوم الثلاثاء، رئيس جمعية “خبراء العدالة” التابعة للسلطة القضائية في مدينة مشهد عاصمة محافظة خراسان رضوي.
وأردفت الوكالة أن محمد حسين شركا، رئيس جمعية خبراء العدالة التابعة للسلطة القضائية، جرى اغتياله من قبل مسلحين مجهولين بمدينة مشهد عقب خروجه من مقر عمله.
بدوره، قال المحقق الخاص بجرائم القتل العمد للنيابة العامة الإيرانية في مدينة مشهد، بشأن مقتل شركا: معلوماتنا تفيد بأن الاغتيال تم ظهر اليوم بعد خروج محمد حسين من مكان عمله وبعد إطلاق النار عليه، مضيفًا: نحقق في هوية المتهمين.