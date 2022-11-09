مودريتش يقود قائمة كرواتيا في كأس العالم

كشف المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم عن قائمة فريقه استعدادًا للمشاركة في كأس العالم بـ قطر 2022.

ويقود نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش قائمة منتخب بلاده للتواجد في مونديال قطر، حيث يلعب المنتخب الكرواتي في المجموعة السادسة رفقة منتخبات ” كندا، بلجيكا، المغرب”.

منتخب كرواتيا

وجاءت قائمة المنتخب الكرواتي مكونة من : ” دومينيك ليفاكوفيتش، إيفيكا إيفوشيتش، إيفو جربيتش في حراسة المرمى”.

“دوماجوي فيدا، ديان لوفرين، بورنا باريشيتش، جوزيب يورانوفيتش، يوسكو جفارديول، بورنا سوسا، جوزيب ستانيشيتش، مارتن إرليتش، جوزيب شوتالو، في خط الدفاع”.

“لوكا مودريتش، ماتيو كوفاتشيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماريو باشاليتش، نيكولا فلاشيتش، لوفرو ماجير، كريستيان ياكيتش، لوكا سوتشيتش في خط الوسط”.

“إيفان بيريسيتش، أندريه كراماريتش، برونو بيتكوفيتش، ميسلاف أورشيتش، أنتي بوديمير، ماركو ليفاجا، في خط الهجوم”.

أفضل إنجاز

ويُعد أفضل إنجاز لـ المنتخب الكرواتي هو وصوله لنهائي كأس العالم 2018 بـ روسيا وحصوله على المركز الثاني، بجانب حصوله على المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا.