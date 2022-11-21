مودع يقتحم مصرفًا لبنانيًا للحصول على وديعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق اقتحام لبناني لفرع بنك البركة في منطقة الحمرا – بيروت برفقة والدته التي تملك وديعة تبلغ 132 ألف دولار.
وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية، فإن المفاوضات جارية للحصول على وديعة والدته.
من المعرورف أنه بين الحين والآخر، يندلع العنف بين العاملين في البنوك والمدخرين غير القادرين على استرداد أموالهم في بلد فقدت فيه العملة أكثر من 90٪ من قيمتها، وسقط حوالي 80٪ من السكان في براثن الفقر منذ العام 2019.