موراتا أفضل لاعب في مباراة إسبانيا وألمانيا بالمونديال

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، عن الفائز بجائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.
وفاز ألفارو موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبي إسبانيا وألمانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم “قطر 2022”.
“موراتا” ظفر بالجائزة نتيجة أدائه في مباراة، الأحد، مع منتخب إسبانيا أمام ألمانيا التي جمعت المنتخبين، ليحصد أكبر عدد من أصوات الجمهور، حيث سجل هدف بلاده الوحيد.
وتعادل منتخب إسبانيا مع نظيره ألمانيا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على إستاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم “قطر 2022”.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إسبانيا لـ4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما تحصل منتخب ألمانيا على أول نقطة في البطولة ليظل في المركز الرابع والأخير.