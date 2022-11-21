مورجان فريمان وغانم المفتاح يخطفان الأضواء بالمونديال

خطف النجم العالمي الفنان مورجان فريمان والشاب القطري غانم المفتاح، الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم بقطر 2022، وظهرا سوياً بحفل الافتتاح الأسطوري ضمن فقرات الحفل.

لقاء عالمي

وظهر النجم العالمي مورجان فريمان بصحبة الشاب القطري غانم المفتاح في أولى فقرات حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تستضيفها قطر بدءاً من أمس الأحد، التي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم.

مفاهيم مغلوطة

وتبادل مورجان فريمان الحديث مع الشاب القطري غانم المفتاح حول تصحيح المفاهيم المغلوطة حول ازدواجية المعايير وكيفية إطلاق الأحكام المتسرعة، وتضمن الحوار الذي دار بينهما إشارة واضحة على الآية القرآنية: ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ …”، التي وحدت الجسر بين الطرفين لملء المسافات بين الشرق والغرب.

حفل الافتتاح

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في وقت سابق، أن الفكرة التي تمحور حولها حفل الافتتاح هي التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية، حيث إن كرة القدم تسمح لنا بالتقارب كقبيلة واحدة كوكبها هو الخيمة التي نعيش فيها.

شمل حفل الافتتاح برنامجاً مكوناً من 7 فقرات أحياها فنانون عالميون كونها تمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما احتفل بالمنتخبات الـ 32 المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

أول مباراة

وأقيمت، أمس الأحد، المواجهة الافتتاحية في النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم في قطر، بين المنتخب القطري المستضيف ونظيره الإكوادوري، مساء الأحد، على استاد “البيت” بمدينة الخور وانتهت بهزيمة قطر بهدفين دون رد أحرزهما الهداف الإكوادوري فالنسيا.