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ستكون هدفًا مشروعًا لقواتها

موسكو تلوح بالرد حال تزويد أوكرانيا بـ باتريوت

2022-11-30 الساعة 2:01
موسكو تلوح بالرد حال تزويد أوكرانيا بـ باتريوت
المواطن - متابعة

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قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف، أمس الثلاثاء: إن تزويد حلف شمال الأطلسي “الناتو” كييف بمنظومات “باتريوت”، سيجعل منها هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.

تهديدات

وأضاف دميتري مدفيديف عبر حسابه الرسمي على موقع تيليجرام قائلًا: إذا قام الناتو كما ألمح ستولتنبرغ، بتزويد عصابات كييف بأنظمة باتريوت رفقة أفراد الناتو، فسيصبحون على الفور هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة.. وآمل أن يفهم العاجزون الأطلسيون ذلك.

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وكان وزير الدفاع البولندي قد طلب من ألمانيا في وقت سابق من نوفمبر الجاري، تسليم أوكرانيا شحنة صواريخ باتريوت أرض جو مخصصة في الأصل لبولندا، وذلك لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

جاء هذا العرض البولندي في أعقاب مقتل شخصين بسقوط صاروخ في قرية بولندية، تشتبه وارسو بأنه صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أُطلق خلال تصدي كييف لوابل من الضربات الروسية.

وجاء في تغريدة للوزير ماريوس بلاشتشاك: “طلبت من ألمانيا إرسال نظام باتريوت المخصص لبولندا إلى أوكرانيا حيث يمكن نشره على حدودهما الغربية”.

وأفاد الوزير: “سيمكّن هذا الأمر أوكرانيا من حماية نفسها من تكبد مزيد من الخسائر البشرية وانقطاع التيار الكهربائي وتعزيز الأمن على حدودنا الشرقية”.

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