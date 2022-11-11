موسكو تمنع إخوة بايدن من دخول أراضيها

ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله بدء اختبارات الرخصة المهنية صحيفة أمريكية: السعودية لها اليد العليا على موسكو وواشنطن حفل راغب علامة ليلة استثنائية لجماهير الرياض لحظة العثور على الطفل مفقود تبوك إقامة منطقة مشجعين بـ الرياض لمتابعة المونديال وزير الطاقة: المملكة طلبت المساءلة وجاهزون لها زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك
فرضت موسكو، اليوم الجمعة، حظر دخول على 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها، بينهم إخوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، رداً على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس ضد المسؤولين الروس فقط، ولكن أيضاً ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن، على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية، وفقًا لوكالة تاس.
وشملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقربائهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.
وبحسب تاس، شملت القائمة أيضاً المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفاليري أخت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الشخصيات المدرجة في قائمة الحظر الروسية ممنوعون من دخول أراضي روسيا بشكل دائم.