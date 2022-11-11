موسكو تمنع إخوة بايدن من دخول أراضيها

فرضت موسكو، اليوم الجمعة، حظر دخول على 200 شخصية أمريكية إلى أراضيها، بينهم إخوة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

رداً على العقوبات

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، رداً على العقوبات الشخصية المتزايدة باستمرار التي تفرضها إدارة بايدن، ليس ضد المسؤولين الروس فقط، ولكن أيضاً ضد أولئك الذين، لسبب أو لآخر، يعترضون على واشنطن، على أساس المعاملة بالمثل، تم فرض حظر على دخول 200 مواطن أمريكي إلى الأراضي الروسية، وفقًا لوكالة تاس.

وشملت القيود الجديدة بعض ممثلي السلطات والمشرعين، وكذلك أقربائهم المقربين، ورؤساء الشركات والمؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، إضافة إلى ممثلي مجتمع الخبراء الذين يدعمون كراهية روسيا ونظام كييف.

قائمة

وبحسب تاس، شملت القائمة أيضاً المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، وفاليري أخت الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأخويه جيمس وفرانسيس بايدن.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الشخصيات المدرجة في قائمة الحظر الروسية ممنوعون من دخول أراضي روسيا بشكل دائم.