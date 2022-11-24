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لتحسين تجربة الفعاليات

موسم الرياض مغلق للصيانة من 1 لـ 3 ديسمبر

2022-11-24 الساعة 11:57
موسم الرياض مغلق للصيانة من 1 لـ 3 ديسمبر
المواطن - الرياض

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أعلن موسم الرياض، اليوم الخميس، إغلاق مناطق موسم الرياض للصيانة من يوم 1 إلى 3 من شهر ديسمبر القادم.

وذكر الحساب الرسمي لموسم الرياض على موقع “تويتر”، إجراء عمليات صيانة لمناطق موسم الرياض، بهدف تحسين تجارب الفعاليات للزوار.

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4 ملايين زائر

بالأمس، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن بلوغ عدد زوار موسم الرياض لـ 4 ملايين زائر، وذلك بعد مرور شهر على انطلاق الموسم في 21 أكتوبر الماضي.

موسم الرياض

ويضم موسم الرياض في نسخته الجديدة 15 منطقة، تتميز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضم ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

وتضم منطقة “بوليفارد وورلد” أكبر بحيرة صناعية في العالم، حيث يتاح للزوار التمتع فيها بركوب الغواصات لأول مرة في مدينة الرياض، كما يمكن الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافةً إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وبين “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.

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