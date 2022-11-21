موسم الرياض يدشن منطقة فان فيستيفال.. تجربة تفاعلية حماسية

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
شهدت فعاليات موسم الرياض 2022 لهذا العام تدشين منطقة “فان فيستيفال” بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم.
منطقة “فان فيستيفال” تضم ساحة افتراضية تقام فيها بطولات فيفا، فورتنايت، تيكين، إضافة إلى العديد من تحديات الرياضات الإلكترونية المتنوعة.
ويمكن الدخول إليها مجانًا، حيث تحتوي على ملعب تفاعلي يوفر تجربة تفاعلية جديدة مع اللاعبين، تتحدى مهاراتهم الكروية.
وتقدم منطقة “فان فيستيفال” عدداً من العروض المتجولة ضمن استعراضات رياضية متنقلة، إضافة إلى منطقة “فاشن هايف” التي تشتمل على عدد من المتاجر لبيع الملابس والأحذية الرياضية؛ المحلية والعالمية.
وبإمكان زوار المنطقة الدخول على “Zone Play”، وهي منطقة الألعاب، وتشمل البولينج والبلياردو ولعبة التيكبول باستخدام كرة القدم.
وتضم المنطقة أيضاً متحفاً يحتوي على 25 شاشة، تعرض المسيرة التاريخية للاعب “دييجو أرماندو مارادونا”، برؤية فنية وتاريخية، بجانب تجارب تفاعلية لأهم لحظات اللاعب الكروية.