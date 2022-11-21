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ملعب تفاعلي يوفر تجربة تفاعلية جديدة مع اللاعبين

موسم الرياض يدشن منطقة فان فيستيفال.. تجربة تفاعلية حماسية

2022-11-21 الساعة 12:25
موسم الرياض يدشن منطقة فان فيستيفال.. تجربة تفاعلية حماسية
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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شهدت فعاليات موسم الرياض 2022 لهذا العام تدشين منطقة “فان فيستيفال” بالتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العالم.

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منطقة “فان فيستيفال” تضم ساحة افتراضية تقام فيها بطولات فيفا، فورتنايت، تيكين، إضافة إلى العديد من تحديات الرياضات الإلكترونية المتنوعة.

ملعب تفاعلي

ويمكن الدخول إليها مجانًا، حيث تحتوي على ملعب تفاعلي يوفر تجربة تفاعلية جديدة مع اللاعبين، تتحدى مهاراتهم الكروية.

وتقدم منطقة “فان فيستيفال” عدداً من العروض المتجولة ضمن استعراضات رياضية متنقلة، إضافة إلى منطقة “فاشن هايف” التي تشتمل على عدد من المتاجر لبيع الملابس والأحذية الرياضية؛ المحلية والعالمية.

منطقة الألعاب

وبإمكان زوار المنطقة الدخول على “Zone Play”، وهي منطقة الألعاب، وتشمل البولينج والبلياردو ولعبة التيكبول باستخدام كرة القدم.

وتضم المنطقة أيضاً متحفاً يحتوي على 25 شاشة، تعرض المسيرة التاريخية للاعب “دييجو أرماندو مارادونا”، برؤية فنية وتاريخية، بجانب تجارب تفاعلية لأهم لحظات اللاعب الكروية.

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