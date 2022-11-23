موسم الرياض يعيد الماضي الجميل من قرية زمان غدًا

تُفتتح غدًا الخميس، منطقة قرية زمان، إحدى مناطق موسم الرياض 2022 الترفيهية التي تحتفي بنمط الحياة القديمة عبر محاكاة الطابع التراثي في منطقة ترفيهية امتلأت بالعراقة والإرث وسط أجواء تفاعلية وفنية وموسيقية مصحوبة بالعديد من الفعاليات المسلية التي تضمها القرية طوال فترة إقامتها في الموسم.

معايشة الماضي

وينتظر الزوار في منطقة قرية زمان معايشة الماضي الجميل واستحضار الأزمنة القديمة في تجربة منعشة وفريدة، حيث تستعرض المنطقة بعدة مواقع داخلية ترفيهية تتغنى بمظاهر المجتمع المحلي في أوقاتٍ مضت وسط دكاكين الأولين والميدان والقناة الأولى، ووادي المصاقيل ومسرح الطيبين وملعب الحوش وبيت مزنة.

مأكولات متنوعة

وتقدم القرية من خلال الأكشاك أطباقًا متنوعة من المأكولات التي ترتبط بالهوية السعودية وتعكس الثقافة وتتنوع بتنوع المجتمعات الداخلية وتحمل المذاق الأصيل إضافةً إلى الأطباق العصرية، كما تضم مسرحًا للفنون الشعبية التقليدية في طابع تراثي مميز.

وجهة جاذبة

وتعد قرية زمان وجهة جاذبة للأجيال الراغبين في تغذية عواطفهم بأجواء وروائح الزمن الذي مضى وأعاده موسم الرياض 2022 بمعايير عالية ونقلة حقيقية لكافة عناصره، يمكن حجز تذاكر الدخول للمنطقة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/zones/qariat-zaman/ ، من 04:00 مساءً إلى 12:00 صباحًا.

إعجاب الزوار

وكانت القرية خلال المواسم الماضية تحصد إعجابًا كبيرًا من الزوار وتلقى اهتمامًا واسعًا بمختلف أنشطتها الترفيهية التي تتمتع بالأجواء الفنية والموسيقية والتفاعلية بمنطقة أبرزت التراث السعودي وعناصره التقليدية وأعادت إحياء الماضي بتفوق.

ويتميز موسم الرياض 2022 بمناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.