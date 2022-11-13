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مثّل أيقونة الكرة السعودية في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية

موسم الرياض 2022 يعيد يوسف الثنيان للجماهير بمسرحية الفيلسوف

2022-11-13 الساعة 4:01
موسم الرياض 2022 يعيد يوسف الثنيان للجماهير بمسرحية الفيلسوف
المواطن - الرياض

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ينطلق يوم 17 نوفمبر في “بوليفارد رياض سيتي” أول عروض مسرحية الفيلسوف، التي تُقام على خشبة مسرح استوديو1، وتستمر عروضها حتى 30 من نوفمبر الجاري، وتحكي المسرحية في عرضٍ مسرحي استثنائي السيرة الذاتية للاعب الكرة السعودي يوسف الثنيّان الذي مثّل أيقونة الكرة السعودية في الثمانينيات والتسعينيات الميلادية، ضمن أداءٍ مسرحي يصوّر دراميًّا واستعراضيًّا التحديات الإنسانية والتفاصيل الرياضية التي واجهها وعاشها فيلسوف الملعب طوال مسيرته الرياضية.

أول مسرحية سعودية

وفي السياق المسرحي، تُعد مسرحية الفيلسوف أول مسرحية سعودية تقدِّم مفهوم مسرح السير الذاتية (Autobiographical Theatre)، وهو أحد مفاهيم المسرح العالمية التي تستلهم كتابتها من خلال تناول حياة شخصيات ذات شُهرة تاريخية، وهو ما يفسّر تجسيد شخصية يوسف الثنيان الذي عُرف بجماهيرية واسعة في الكرة السعودية جعلت للرقم 15 في نادي الهلال ارتباطًا خاصًّا باسمه، وحقق الثنيّان طوال مسيرته 28 بطولة، 3 منها مع المنتخب السعودي، و25 بطولة مع ناديه الهلال، كما حصد العديد من الجوائز، أهمها جائزة أفضل لاعب آسيوي في بطولة الأندية عام 1986م.

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تقنيات عرض صوتية ومرئية

وتتميز المسرحية التي كتبها فيصل العامر وأخرجها عقيل الخميسي بتقنيات عرض صوتية ومرئية، إلى جانب الأداء الدرامي والاستعراضي لنقل التفاصيل الدرامية باحترافية عالية، وتُعد مسرحية الفيلسوف خامس مسرحية تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، ويبدأ عرضها من الساعة السابعة والنصف مساءً حتى التاسعة والنصف مساءً، ويمكن الحصول على التذاكر من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وتتميز “منطقة بوليفارد رياض ستي” في موسم الرياض 2022، باحتضانها 25 مسرحيةً عربيةً وعالميةً، منها 7 مسرحيات سعودية، أبرزها: مسرحيات الفيلسوف يوسف الثنيان، والسهم الملتهب ماجد عبد الله، مع مجموعة من الحفلات الأسبوعية، كما تضم مناطق فرعية عدة، منها: منطقة “الموسيقى” بأجوائها الصاخبة، ومنطقة “استديو” لعشاق الفن، ومنطقة “أفالانش” المدينة الثلجية، ومنطقة “تراكاديرو” التي تضم أكثر من 500 لعبة فيديو.

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