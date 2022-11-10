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موسيماني يصحح أخطاء الأهلي

2022-11-10 الساعة 2:04
موسيماني يصحح أخطاء الأهلي
المواطن - مروة نبيل

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يعمل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز خلال فترة التوقف حاليًا.

تأجيل مباريات الأهلي

وكانت لجنة المسابقات في رابطة أندية الدرجة الأولى، قد قررت تأجيل مباريات النادي الأهلي ضمن منافسات دوري يلو خلال الجولات 9، 10، 11 و12، لانضمام الثنائي محمد اليامي وهيثم عسيري للمنتخب السعودي الأول.

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وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المركز السابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية منافسات الجولة الـ11، حيث يملك 15 نقطة من 8 مباريات، حقق الفوز 4 مرات، وتعادل 3 مرات، وخسر لقاء.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

موسيماني يجهز اللاعبين

ويستغل موسيماني فترة التوقف الحالية، من أجل متابعة منافسي الأهلي في دوري يلو جيدًا، وتحديد كافة نقاط القوة والضعف، للظهور بشكل أفضل في المباريات الرسمية المقبلة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أكثر من مباراة ودية خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل موسيماني على رفع معدلات اللياقة البدنية وتطبيق الخطط الفنية والتكتيكية التي يعتزم تنفيذها في المباريات.

وتُمني الجماهير الأهلاوية النفس، في استغلال فترة التوقف الحالية، وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن، للتألق في دوري يلو، وتحقيق انتصارات متتالية، أملًا في العودة سريعًا لدوري المحترفين.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

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