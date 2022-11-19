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وضعهم إيلون ماسك أمام خيار صعب

موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم

2022-11-19 الساعة 11:36
موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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وثقت مجموعة من موظفي شركة تويتر اللحظات الأخيرة لهم قبل مغادرة المقر، ويأتي ذلك بعد قرارات رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بطرد الموظفين.

خيار صعب 

وبالإضافة إلى طرد العديدين، فقد قرر مئات من الموظفين الآخرين الاستقالة بعد إنذار ماسك المتشدد لهم ووضعهم أمام خيارين إما أن يقوم الموظفون بالتسجيل لساعات طويلة بكثافة عمل عالية أو المغادرة.

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وفي استطلاع رأي حول تطبيق مكان العمل Blind الذي يتحقق من الموظفين من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل، ويسمح لهم بمشاركة المعلومات دون الكشف عن هويتهم، اختار 42% من 180 شخصًا إجابة المغادرة.

وقال ربعهم إنهم اختاروا البقاء على مضض بينما قال 7% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم نقروا على نعم للبقاء.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على إحجام بعض الموظفين عن البقاء في شركة حيث سارع إيلون ماسك إلى فصل نصف الموظفين بلا رحمة بالإضافة إلى تأكيد قيمة العمل لساعات طويلة.

موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم

وأخطرت الشركة الموظفين بأنها ستغلق مكاتبها وتمنع دخول من اختاروا المغادرة، كما بدأ ضباط الأمن في طرد الموظفين من المكتب مساء الخميس، وفي الوقت نفسه، غرد الرئيس التنفيذي للشركة قائلًا إنه لا يشعر بالقلق بشأن الاستقالات لأن أفضل الناس من قرروا البقاء.

ويُذكر أن قائمة طرد شركات التكنولوجيا العملاقة لموظفيها تتزايد، حيث ألغت كل من ميتا وأمازون وآبل العديد من الوظائف وسرحت مئات العمال.

موظفو تويتر يوثقون آخر لحظاتهم بعد تسريحهم

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