موظف يفبرك فيديو للهجوم على جامعة مصرية بهدف المال

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مدعيًا حدوث هجوم على إحدى الجامعات بمحافظة شمال سيناء.
واتضح أن مقطع الفيديو مفبرك، وهو مشهد تمثيلي تم أداؤه بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية، وتم تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو، وتبين أنه فني أشعة بالإدارة الطبية بالجامعة، وفقًا لصحيفة الأهرام المصرية.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وفبركته لمقطع الفيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.