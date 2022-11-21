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يعقد بمركز قطر الدولي للمؤتمرات

موعد المؤتمر الصحفي لـ رينارد اليوم للحديث عن لقاء الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 9:46
موعد المؤتمر الصحفي لـ رينارد اليوم للحديث عن لقاء الأرجنتين
المواطن - الرياض

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يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، هيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً في تمام السابعة مساء، اليوم الاثنين، بمركز قطر الدولي للمؤتمرات، للحديث للإعلام عن مواجهة المنتخب السعودي غداً أمام نظيره الأرجنتيني التي تقام ظهر الغد، وينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في المنطقة العربية وحول العالم.

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وكتب المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين: “إيرڤي رينارد” يتحدث غدًا للإعلام عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.

خبرات لاعبين

وفي تصريحات سابقة، أكد المدير الفني لـ الأخضر، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن الأخضر يتمتع بخبرات 10 لاعبين على الأقل للمساهمة في تألق الفريق في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

ويخوض منتخب السعودية، أولى مبارياته أمام نظيره الأرجنتيني، غداً الثلاثاء، عند تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

المنتخب السعودي
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

آمال واستعدادات

يحمل لاعبو منتخب السعودية على عاتقهم آمال مشجعي الأخضر والمنطقة العربية بشكل أجمع، عندما يستهل المنتخب مسيرته في كأس العالم قطر 2022، ويمني هيرفي رينارد المدير الفني لـ الأخضر تحقيق إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ مشاركات السعودية في مونديال العالم.

وشارك منتخب السعودية في 5نسخ سابقة في مونديال العالم، أولها في مونديال 1994 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدت على تحقيق الأخضر أفضل إنجاز قبل انطلاق النسخة الحالية من المونديال.

واستعد رينارد رفقة لاعبي الأخضر بشكل جيد لمونديال العالم 2022، من أجل تقديم عروض مميزة على الأراضي القطرية.

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