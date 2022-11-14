موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت

قال محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن هناك ترقبًا كبيرًا لوصول نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى الكويت، مشيراً إلى أنه سينضم لمعسكر الفراعنة يوم الإثنين المقبل.

موعد وصول صلاح

وقال مراد في تصريحات عبر قناة “اون تايم سبورتس ١”، اليوم الإثنين: “محمد صلاح سينضم للمنتخب غداً، وأحمد حسن كوكا ومحمد النني لم يشاركا في المران الأول للمنتخب”.

وأضاف: “الناس مترقبة وصول محمد صلاح، وهناك دعايا كثيرة في الكويت لمباراة مصر وبلجيكا، وأيضًا لمحمد صلاح، موضوع استقبال محمد صلاح تم الترتيب له بشكل جيد”.

وصول بلجيكا

وأكمل مراد: “منتخب بلجيكا سيصل إلى الكويت يوم ١٥ تقريبا”.

واختتم المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: “مران المنتخب غدًا سيقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.