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لملاقاة بلجيكا وديًا

موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت

2022-11-14 الساعة 1:28
موعد انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر بالكويت
المواطن - متابعة

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قال محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن هناك ترقبًا كبيرًا لوصول نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى الكويت، مشيراً إلى أنه سينضم لمعسكر الفراعنة يوم الإثنين المقبل.

صلاح – المصدر @LFC

موعد وصول صلاح

وقال مراد في تصريحات عبر قناة “اون تايم سبورتس ١”، اليوم الإثنين: “محمد صلاح سينضم للمنتخب غداً، وأحمد حسن كوكا ومحمد النني لم يشاركا في المران الأول للمنتخب”.

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وأضاف: “الناس مترقبة وصول محمد صلاح، وهناك دعايا كثيرة في الكويت لمباراة مصر وبلجيكا، وأيضًا لمحمد صلاح، موضوع استقبال محمد صلاح تم الترتيب له بشكل جيد”.

منتخب بلجيكا
المنتخب البلجيكي – المصدر @BelRedDevils

وصول بلجيكا

وأكمل مراد: “منتخب بلجيكا سيصل إلى الكويت يوم ١٥ تقريبا”.

واختتم المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: “مران المنتخب غدًا سيقام في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر”.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

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