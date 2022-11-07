Icon

لقاء إثرائي يجمع قيادات مسك والإعلاميين Icon ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا Icon ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين Icon اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة Icon سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت Icon تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات Icon 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بنسبة 100% في 2024

موعد توطين مراكز الفحص الفني للمركبات

2022-11-07 الساعة 2:06
موعد توطين مراكز الفحص الفني للمركبات
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

كشف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، ماجد الهزاني، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، عن موعد تطبيق قرار توطين مراكز الفحص الفني للمركبات.

صدور القرار

وأفاد ماجد الهزاني أن العمل والتنسيق جارٍ مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توطين المهن بمركز الفحص الدوري.

وأردف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، أن الوزارة أصدرت بالفعل قرارًا بهذا الشأن، حيث سيتم توطين 50% منها في العام المقبل، في حين سترتفع هذه النسبة إلى 100% في 2024.

 5 آلاف وظيفة

وأشار ماجد الهزاني إلى أن المراكز ستكون ملزمة بموجب هذا القرار بالتوطين، مؤكدًا أن القرار سيسهم في توفير نحو 5 آلاف وظيفة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...
السعودية اليوم

فرحة وفخر بتخرج أول طيار سعودي من...

السعودية اليوم
مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر
تكنولوجيا

مليونير يرفض دفع 8 دولارات لتويتر

تكنولوجيا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس كازاخستان

السعودية اليوم
فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي
الرياضة

فوز صعب لباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

الرياضة
التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة
السعودية اليوم

التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة

السعودية اليوم
عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة
السعودية اليوم

عراقية تُقبل العلم السعودي فور وصولها المملكة

السعودية اليوم
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم
تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح
حصاد اليوم

تنوع بمهرجان العقيلات وأمير القصيم فخور بالنجاح

حصاد اليوم