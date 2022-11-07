موعد توطين مراكز الفحص الفني للمركبات

كشف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، ماجد الهزاني، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، عن موعد تطبيق قرار توطين مراكز الفحص الفني للمركبات.

صدور القرار

وأفاد ماجد الهزاني أن العمل والتنسيق جارٍ مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توطين المهن بمركز الفحص الدوري.

وأردف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، أن الوزارة أصدرت بالفعل قرارًا بهذا الشأن، حيث سيتم توطين 50% منها في العام المقبل، في حين سترتفع هذه النسبة إلى 100% في 2024.

5 آلاف وظيفة

وأشار ماجد الهزاني إلى أن المراكز ستكون ملزمة بموجب هذا القرار بالتوطين، مؤكدًا أن القرار سيسهم في توفير نحو 5 آلاف وظيفة.