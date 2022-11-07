موعد توطين مراكز الفحص الفني للمركبات

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كشف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، ماجد الهزاني، في تصريحات لبرنامج يا هلا الذي يذاع على شاشة روتانا خليجية، عن موعد تطبيق قرار توطين مراكز الفحص الفني للمركبات.
المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات: في عام 2024 ستكون سعودة قطاع الفحص الفني للمركبات بالكامل بنسبة 100%@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/imZVNF8nAmقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 6, 2022
وأفاد ماجد الهزاني أن العمل والتنسيق جارٍ مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توطين المهن بمركز الفحص الدوري.
وأردف المدير التنفيذي لمبادرة سلامة المركبات، أن الوزارة أصدرت بالفعل قرارًا بهذا الشأن، حيث سيتم توطين 50% منها في العام المقبل، في حين سترتفع هذه النسبة إلى 100% في 2024.
وأشار ماجد الهزاني إلى أن المراكز ستكون ملزمة بموجب هذا القرار بالتوطين، مؤكدًا أن القرار سيسهم في توفير نحو 5 آلاف وظيفة.