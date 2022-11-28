موعد حفل فرقة Imagine Dragons بموسم الرياض يناير المقبل

يعيش زوار موسم الرياض 2022 أوقاتًا فوق الخيال مع حفلة فرقة إماجين دراجنز العالمية التي ستقام في مرسول بارك يوم 22 يناير المقبل، في خطوة ينتظرها عشاق موسيقى الروك، إذ تعد الفرقة واحدةً من أكبر فرق الروك في العالم، خاصةً بعد فوزها بجائزة GRAMMY العالمية.

إقبال كبير

وتتميز أغاني فرقة إماجين دراجنز بإقبال كبير حول العالم، إذ طبعت الفرقة بصمتها بقوة في فن الروك من خلال ألبومات حققت مبيعات قياسية، إضافةً إلى حفلات حظيت بحضور كثيف وتفاعل كبير، محطمة عدة أرقام قياسية أبرزها أنها الفرقة الوحيدة التي حصلت على تصنيف Diamond لأربع أغان فردية، وهي Radioactive و Demonsو Believer و thunder.

ويأتي حفل فرقة Imagine Dragons في موسم الرياض 2022 ضمن جولتهم العالمية (Mercury World Tour) احتفالًا بإصدار ألبومهم الجديد (Mercury)، الذي يحتوي على عدد من الأغاني الأعلى استماعا، ومنها: “Enemy” و”Bones” و”Sharks”.

وستطرح تذاكر الحفل الخيالي يوم 6 ديسمبر الساعة 4 مساءً.

فعاليات موسم الرياض

ويعد حفل إماجين دراجنز واحدًا من ضمن أكثر من 8500 يوم فعالية ينظمها موسم الرياض 2022، إضافةً إلى أكثر من 150 عرضًا غنائيًّا، و7 معارض عالمية، و17 مسرحية عربية، و8 عروض عالمية.

كما ينظم الموسم أكثر من 108 تجارب تفاعلية، ويوفر في مناطقه الترفيهية 240 متجرًا، و252 مطعمًا ومقهًى، وعروض ألعاب نارية طوال أيام الموسم، إضافة إلى عرض WWE، ومباراة عالمية لكرة القدم.

وتقام هذه الأنشطة في 15 منطقة تتميز كل واحدة منها بمجموعة من الفعاليات المتنوعة في المتاجر والمقاهي والمطاعم والألعاب والمسارح، وعدد من التجارب العالمية الجديدة.