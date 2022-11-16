موعد صدور أهلية حساب المواطن

تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين بشأن موعد صدور نتائج الأهلية للدفعة الـ 60 بحساب المواطن.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين لحساب المواطن بموقع “تويتر” بأنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًّا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حساب كل مواطن.

التحقق من الأهلية

ويمكن للمستفيدين التحقق من الأهلية الآن عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن هنا

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الأهلية للدفعة 60 من حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن

الضغط على الاستعلام عن حساب المواطن

إدخال رقم الهوية

إضافة الرمز المرئي

اختيار أيقونة الاستمرار للاستعلام عن الخدمة وستظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم ونتائج الأهلية

خطوات الاعتراض على الأهلية

الدخول على حساب المواطن.

ثم يتم الضغط على دراسة الأهلية.

بعد ذلك تحديد عدم أهلية العائل.

ثم تسجيل البيانات وإرفاق المستندات الموجودة.

كما انه يجب الاعتراض على أهلية المواطن خلال 90 يومًا من ظهور نتيجة الدفعة.