موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، يتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة ودراسة الطلب.
جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية بموقع “تويتر” على سؤال بشأن موعد إصدار أهلية الضمان الاجتماعي المطور.
وقال الحساب إنه “يتم دراسة أهلية المستفيد بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات الواردة مع الجهات الأخرى، ويتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي”.
يذكر أنه في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكنك الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة برامج الدعم الخاصة بها واختيار برنامج “الضمان الاجتماعي”.
وحول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، أكدت الوزارة أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على أنه “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار، أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”.