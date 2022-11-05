موعد طرح تذاكر حفل فرقة BLACK PINK العالمية

ينتظر زوار موسم الرياض 2022، طرح تذاكر الحفل الموسيقي العالمي لفرقة الفتيات الكوريات “BLACK PINK”، ضمن فعاليات الموسم هذا العام، إذ ستُطرح التذاكر على مرحلتين، الأولى يوم 8 نوفمبر الجاري لأعضاء “FANCLUB”، والثانية في اليوم الـ 11 من الشهر نفسه لكافة الزوار، وستتوفر التذاكر على الرابط: https://www.livenation.me/

حفل عالمي

وتعد “BLACK PINK” إحدى الفرق الموسيقية العالمية، التي تشارك في فعاليات موسم الرياض هذا العام، إذ تقيم حفلها في الـ 20 من يناير المقبل في مرسول بارك الرياض، وسط جمهورها العربي، إضافةً إلى زوار الموسم القادمين من أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة الفرقة بفعاليات موسم الرياض ضمن جولتها، التي تشمل عددًا من المدن والعواصم العالمية، من ضمنها: مانيلا، وأبو ظبي، وكوالالمبور، وجاكرتا، وبانكوك، وهونج كونج، وتهدف الفرقة للقاء جمهورها في تلك المدن، بوصفها واحدة من أبرز الفرق التي تجد اهتمامًا عالميًّا منذ انطلاقها عام 2016م.

فعاليات موسم الرياض

ويتميز موسم الرياض 2022، باحتوائه على مجموعة من الفعاليات المحلية والعالمية، تشمل الحفلات والمسرحيات، والمعارض والمهرجانات، إضافةً إلى المتاجر والمطاعم والمقاهي، وعدد من الأحداث الرياضية، والنزالات العالمية، ويضم 15 منطقة ترفيهية تتميز كل واحدة منها بطابع يختص بها عن بقية المناطق.