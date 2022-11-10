موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول بدء إيداع دعم حساب المواطن احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد الصلاة على والدة الأمير متعب بن عبدالله عصر اليوم قصة مريض نفسي تنتهي بالانتحار
حددت إدارة موسم الرياض رسمياً الموعد المرتقب لعرض الخدع البصرية وألعاب الخفة والذي يقيمه الفنان دراسي أوك، وطريقة الحجز للحضور بالاشتراك وبالأخص إلكترونيًا وذلك ليكون أسهل وأبسط على المشترك، كما أعلن عن تفاصيل عروض التوأم في ونتر ووندرلاند.
لا يفوتكم عرض التوأم اليوم في #ونتر_وندرلاند 👯
دخولكم بتذكرة وحدة إذا طقمتوا ملابسكم 😍
احجزوا الحين 👇https://t.co/Gt3L5U3cd0 #موسم_الرياض pic.twitter.com/UWULzjupZh
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 10, 2022
وأوضحت إدارة موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”، أن العرض المرتقب يتبقى له مدة يومين فقط، وأعلنت أيضًا أنه سوف يقام على المسرح العالمي بوليفارد الرياض، ويندرج ذلك في الاحتفاليات الكبرى التي تقاك في موسم الرياض 2022، ويحتوي الموسم على فعاليات ومتاجر ومطاعم ومقاهٍ ما يبلغ عدد ذلك كله 8500 تجربة مختلفة.
خلي عينك على شاشات #بوليفارد_رياض_سيتي يوم الخميس ١٠ نوفمبر الساعة ٨:٥٦ مساءً.@RiyadhSeason pic.twitter.com/RacLPjmXqB
— ROSHN | روشن (@Roshnksa) November 9, 2022
وأما عن الكيفية التفصيلية لحجز التذاكر لدخول موسم الرياض بشكل إلكتروني عبر الإنترنت فقد أوضحتها الإدارة العامة لمختلف الزائرين والسكان من أنحاء العالم كما يلي
– الدخول المباشر إلى موقع موسم الرياض الإلكتروني.
– يقوم الزائر بتحديد ما يرغب حضوره من فعاليات.
– الضغط على كلمة احجز الآن.
– تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للزائر.
– إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابقًا.
– القيام بتحديد العدد المطلوب شراؤه من التذاكر.
– اختيار فئة التذكرة.
– القيام بتحديد طريقة الدفع التي تفضلها.
وبعد ذلك يستكمل الزائر عملية الدفع ويحتفظ بنسخة تذكرته الإلكترونية وبذلك ينتهي من عملية حجز التذاكر الإلكترونية.
يقولون #الرياض_زوو ما يدخلها إلا الأبطال 🤔
عشان كذا فعالية "الزوو هيرو" هالويكند تقولك .. البس ملابس فيها الحيوان اللي تحبه وتعال 🐸🐯🦊https://t.co/PMJVSt4ALw
#موسم_الرياض pic.twitter.com/zcreEPlaGu
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 9, 2022