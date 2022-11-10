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عرض عالمي يقيمه الفنان دراسي أوك

موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022

2022-11-10 الساعة 1:10
موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022
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المواطن - الرياض

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حددت إدارة موسم الرياض رسمياً الموعد المرتقب لعرض الخدع البصرية وألعاب الخفة والذي يقيمه الفنان دراسي أوك، وطريقة الحجز للحضور بالاشتراك وبالأخص إلكترونيًا وذلك ليكون أسهل وأبسط على المشترك، كما أعلن عن تفاصيل عروض التوأم في ونتر ووندرلاند.

وأوضحت إدارة موسم الرياض، في تغريدة عبر “تويتر”، أن العرض المرتقب يتبقى له مدة يومين فقط، وأعلنت أيضًا أنه سوف يقام على المسرح العالمي بوليفارد الرياض، ويندرج ذلك في الاحتفاليات الكبرى التي تقاك في موسم الرياض 2022، ويحتوي الموسم على فعاليات ومتاجر ومطاعم ومقاهٍ ما يبلغ عدد ذلك كله 8500 تجربة مختلفة.

طريقة حجز تذاكر موسم الرياض

وأما عن الكيفية التفصيلية لحجز التذاكر لدخول موسم الرياض بشكل إلكتروني عبر الإنترنت فقد أوضحتها الإدارة العامة لمختلف الزائرين والسكان من أنحاء العالم كما يلي

– الدخول المباشر إلى موقع موسم الرياض الإلكتروني.

– يقوم الزائر بتحديد ما يرغب حضوره من فعاليات.

– الضغط على كلمة احجز الآن.

– تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للزائر.

– إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابقًا.

– القيام بتحديد العدد المطلوب شراؤه من التذاكر.

– اختيار فئة التذكرة.

– القيام بتحديد طريقة الدفع التي تفضلها.

وبعد ذلك يستكمل الزائر عملية الدفع ويحتفظ بنسخة تذكرته الإلكترونية وبذلك ينتهي من عملية حجز التذاكر الإلكترونية.

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