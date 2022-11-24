موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، موعد قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022- 2023.
ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 (بتوقيت مصر) في مقر كاف بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويلعب ناديا الأهلي والزمالك المصريان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل ناديا فيوتشر وبيراميدز من بطولة الكونفدرالية.
اعلن الإعلامي الرياضي المصري خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب المصري الأول سابقًا، أن موعد قرعه بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.
وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأربعاء: “قرعة كأس افريقيا للأندية والكونفدرالية يوم 12 ديسمبر في القاهرة إن شاء الله”.
تصنيف الأندية الافريقية الخاص بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا:
التصنيف الأول: الأهلي- الوداد- الترجى- الرجاء
التصنيف الثاني: صن داونز- الزمالك- هورويا- بيترو أتلتيكو
التصنيف الثالث: سيمبا- شباب بلوزداد- شبيبة القبائل- الهلال
التصنيف الرابع: فيتا كلوب- القطن- المريخ- فايبرز.