موعد قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، موعد قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2022- 2023.

وقت القرعة

ومن المقرر أن تُجرى قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي في الواحدة ظهر يوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 (بتوقيت مصر) في مقر كاف بالعاصمة المصرية القاهرة.

تأهل بيراميدز

ويلعب ناديا الأهلي والزمالك المصريان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما تأهل ناديا فيوتشر وبيراميدز من بطولة الكونفدرالية.

في القاهرة

اعلن الإعلامي الرياضي المصري خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب المصري الأول سابقًا، أن موعد قرعه بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الأربعاء: “قرعة كأس افريقيا للأندية والكونفدرالية يوم 12 ديسمبر في القاهرة إن شاء الله”.

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