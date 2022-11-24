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المنتخب يواصل استعداداته

موعد مؤتمر رينارد الصحفي قبل لقاء بولندا بالمونديال

2022-11-24 الساعة 10:14
موعد مؤتمر رينارد الصحفي قبل لقاء بولندا بالمونديال
المواطن - الرياض

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واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، تدريباته في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب بولندا، السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.

المنتخب السعودي
العويس مع لاعبي المنتخب – المصدر @SaudiNT

عوائل اللاعبين

شهدت الحصة التدريبية تواجد بعض عوائل وأصدقاء اللاعبين لمتابعة الحصة التدريبية والالتقاء بعوائلهم وتناول وجبة العشاء في مقر معسكر الأخضر في “منتجع سيلين”.

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لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

حصة تدريبية

ميدانيًّا، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع سيلين” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

إصابة سلمان الفرج
الفرج

علاج المصابين

على صعيد متصل، واصل اللاعب “سلمان الفرج” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، كما واصل اللاعب “رياض شراحيلي” تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الجمعة استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الثالثة مساءً على “ملعب منتجع سيلين”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

موعد المؤتمر

ويعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” غدًا الجمعة عند الساعة السابعة والنصف مساءً مؤتمرًا صحفيًّا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات (QNCC)، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب بولندا.

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