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موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة

2022-11-21 الساعة 3:26
موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية والأرجنتين ظهر الغد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

مباراة السعودية والأرجنتين

وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.

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كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.

المنتخب السعودي - الأخضر
المنتخب السعودي

تاريخ الأخضر أمام المنتخبات اللاتينية

وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.

وينطلق المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

وفي تصريحات سابقة، أكد هيرفي رينارد أن الأخضر يتمتع بخبرات 10 لاعبين على الأقل للمساهمة في تألق الفريق في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وشارك منتخب السعودية في 5 نسخ سابقة في كأس العالم قبل مونديال قطر، أولها في مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

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