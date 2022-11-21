موعد مباراة السعودية والأرجنتين والقنوات الناقلة

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مباراة السعودية والأرجنتين ظهر الغد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وستنطلق المباراة غدًا في تمام الـ1 ظهرًا بتوقيت المملكة على ملعب ” لوسيل” عبر قنوات AL KASS EXTRA TWO HD , AL KASS EXTRA ONE HD , RAI 2 , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX , BEIN SPORTS HD 5 MAX.
كما يُعلق على مباراة السعودية والأرجنتين كل من ” مشاري القرني في قنوات الكاس القطرية، العماني خليل البلوشي في قنوات بي إن سبورتس”.
وقبل مواجهة الأرجنتين، لعب المنتخب السعودي 26 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية سواء كانت ودية أو رسمية حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 11 لقاء، كما أن آخر 3 مباريات للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي، وتعادل ضد الإكوادور في سبتمبر الماضي.
وينطلق المؤتمر الصحفي للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي اليوم في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة، للحديث عن مواجهة الأرجنتين غدًا.
وفي تصريحات سابقة، أكد هيرفي رينارد أن الأخضر يتمتع بخبرات 10 لاعبين على الأقل للمساهمة في تألق الفريق في مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وشارك منتخب السعودية في 5 نسخ سابقة في كأس العالم قبل مونديال قطر، أولها في مونديال 1994 الذي أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومونديال 1998 و 2002 و 2006 و 2018.