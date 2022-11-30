موعد مباراة السعودية والمكسيك والقنوات الناقلة

يضرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، موعدًا مع التاريخ، في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، عندما يلتقي نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.

السعودية والمكسيك

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره المكسيكي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب إستاد لوسيل، وتذاع عبر قناة beinsports المفتوحة.

وتأتي مباراة السعودية والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 باعتبارها المباراة الأهم في الوطن العربي خاصةً أن الأخضر يسعى لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 حالة فوزه بنقاط اللقاء الذي يقام اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة

كما ستنقل المباراة على العديد من القنوات من بينها ما يلي: