موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

تنطلق غدًا السبت مباراة منتخبي السعودية وبولندا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

القنوات الناقلة

وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.

وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

السعودية وبولندا

ويواجه سالم الدوسري و 5 نجوم آخرين من المنتخب السعودي، خطر الغياب عن مواجهة منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وفي حال تلقي سالم الدوسري و كل من علي البليهي وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد والحارس محمد العويس ونواف العابد، بطاقة صفراء في مباراة بولندا فسوف يغيبون عن مواجهة المكسيك الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان السداسي المذكور تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأرجنتين الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أنه سيتم إيقاف أي لاعب أو مسؤول لمدة مباراة واحدة، وذلك في حالة نيله لبطاقة صفراء في مباراتين مختلفتين في كأس العالم بقطر.

يذكر أنه في حال فاز المنتخب السعودي على منتخب بولندا فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994.