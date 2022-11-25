Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائيات كأس العالم 2022

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

2022-11-25 الساعة 3:16
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تنطلق غدًا السبت مباراة منتخبي السعودية وبولندا ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

القنوات الناقلة

وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.

قد يهمّك أيضاً
Img

‎الزكاة والضريبة: 3 خطوات للتحقق من المستحقات لسدادها

Img

حيوان مفترس يهاجم شابًا.. والحياة الفطرية تعلق

وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

السعودية وبولندا

ويواجه سالم الدوسري و 5 نجوم آخرين من المنتخب السعودي، خطر الغياب عن مواجهة منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وفي حال تلقي سالم الدوسري و كل من علي البليهي وعبدالإله المالكي وسعود عبدالحميد والحارس محمد العويس ونواف العابد، بطاقة صفراء في مباراة بولندا فسوف يغيبون عن مواجهة المكسيك الأربعاء المقبل في ختام دور المجموعات.

وكان السداسي المذكور تلقى بطاقة صفراء في مباراة الأرجنتين الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ذكر أنه سيتم إيقاف أي لاعب أو مسؤول لمدة مباراة واحدة، وذلك في حالة نيله لبطاقة صفراء في مباراتين مختلفتين في كأس العالم بقطر.

يذكر أنه في حال فاز المنتخب السعودي على منتخب بولندا فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم