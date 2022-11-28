موعد مباراة هولندا ضد قطر والتشكيل المتوقع

تنطلق غدًا مباراة هولندا ضد قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان المنتخب القطري ودع منافسات المونديال، بعد خسارته من السنغال يوم الجمعة الماضية في الجولة الثانية، بينما لا تزال حظوظ منتخب هولندا للتأهل إلى دور الـ16 قائمة بعد التعادل مع الإكوادور.

هولندا ضد قطر

وتُقام مباراة هولندا ضد قطر غدًا بين المنتخبين في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت، وتُنقل عبر قناتي BEIN SPORTS CONNECT, TOD APP BEIN SPORTS.

وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا مكونًا من: ” نوبرت، فان دايك، تيمبر، ناثان آكي، بيرجيس، دومفريس، فرينكي دي يونج، دالي بليند، بيرجوين، جاكبو، ديباي”.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب قطر : ” سعد الشيب، عبدالكريم حسن، خوخي بو علام، بسام الراوي، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي”.

وقبل مباراة هولندا ضد قطر، يحتل منتخب الإكوادور المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، منتخب هولندا ثانيًا برصيد 4 نقاط، منتخب السنغال ثالثًا برصيد 3 نقاط، منتخب قطر يتذيل المجموعة برصيد صفر من النقاط.

منتخب قطر عانى من الضغوطات

وفي سياق آخر، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن منتخب قطر عانى من ضغوطات قوية، الأمر الذي تسبب في عدم ظهوره بالمستوى المتوقع في كأس العالم 2022.

ويُشارك منتخب قطر الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بصفته البلد المضيف، وبدأ مشواره بالخسارة ضد الإكوادور بهدفين دون رد، ثم هُزم أمام السنغال بنتيجة 3/ 1.