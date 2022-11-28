موعد مباراة هولندا ضد قطر والتشكيل المتوقع

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
تنطلق غدًا مباراة هولندا ضد قطر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.
وكان المنتخب القطري ودع منافسات المونديال، بعد خسارته من السنغال يوم الجمعة الماضية في الجولة الثانية، بينما لا تزال حظوظ منتخب هولندا للتأهل إلى دور الـ16 قائمة بعد التعادل مع الإكوادور.
وتُقام مباراة هولندا ضد قطر غدًا بين المنتخبين في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت، وتُنقل عبر قناتي BEIN SPORTS CONNECT, TOD APP BEIN SPORTS.
وسيكون التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا مكونًا من: ” نوبرت، فان دايك، تيمبر، ناثان آكي، بيرجيس، دومفريس، فرينكي دي يونج، دالي بليند، بيرجوين، جاكبو، ديباي”.
أما التشكيل المتوقع لمنتخب قطر : ” سعد الشيب، عبدالكريم حسن، خوخي بو علام، بسام الراوي، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، الهيدوس، أكرم عفيف، المعز علي”.
وقبل مباراة هولندا ضد قطر، يحتل منتخب الإكوادور المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، منتخب هولندا ثانيًا برصيد 4 نقاط، منتخب السنغال ثالثًا برصيد 3 نقاط، منتخب قطر يتذيل المجموعة برصيد صفر من النقاط.
وفي سياق آخر، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أن منتخب قطر عانى من ضغوطات قوية، الأمر الذي تسبب في عدم ظهوره بالمستوى المتوقع في كأس العالم 2022.
ويُشارك منتخب قطر الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بصفته البلد المضيف، وبدأ مشواره بالخسارة ضد الإكوادور بهدفين دون رد، ثم هُزم أمام السنغال بنتيجة 3/ 1.
وقال “فيفا” في تقرير بعنوان العنابي يخضع للضغوطات”: “المتابع لمنتخب قطر يعي تمامًا أن المستوى الذي ظهر به في البطولة العالمية لا يمت بصلة لمستواه وإمكانيات لاعبيه وجودتهم الحقيقية”.
وتابع: “هذا الأداء السلبي ما هو إلا نتيجة للكثير من الضغوطات الإعلامية والجماهيرية والتي أسفرت عن حالة واضحة من الارتباك خاصة أنها كأس العالم الأولى للمنتخب وجميع لاعبيه”.
وأضاف “فيفا”: “الإعلام والجمهور والمسؤولون رفعوا سقف التوقعات كثيرًا لمنتخب قطر، وذلك بحكم فترة إعداده القوية التي تضمنت مباريات في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم وكوبا أمريكا، بجانب تتويجه بلقب بطل آسيا”.