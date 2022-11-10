موعد مباريات دور الـ 16 بكأس الملك

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد مباريات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موعد مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ضمك والوحدة

تتفتح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة ضمك والوحدة يوم 20 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي ذات اليوم يلتقي الفيحاء مع الخليج في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات كأس الملك

وتستكمل مباريات الدور الـ16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 21 ديسمبر بـ 3 مباريات، حيث يلتقي أبها مع التعاون، الهلال مع الاتفاق، النصر في مواجهة العدالة.

الختام

وتختتم مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الـ22 من ديسمبر المقبل بـ 3 مباريات، تبدأ بمواجهة الباطن والرائد، ويلتقي الفتح مع الطائي، ويواجه الاتحاد نادي الشباب.