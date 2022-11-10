Icon

زيارة الملك سلمان لقصر الحكم استعادة لذكرياته ومواقفه Icon الملك سلمان وإمارة الرياض علاقة أزلية مُسطرة في مداد من ذهب Icon دلالات زيارة الملك سلمان لـ قصر المصمك Icon الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تبدأ بضمك والوحدة

موعد مباريات دور الـ 16 بكأس الملك

2022-11-10 الساعة 10:47
موعد مباريات دور الـ 16 بكأس الملك
المواطن – الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد مباريات الدور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/ 2023.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، موعد مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

قد يهمّك أيضاً
Img

لامبارد بأزمة بعد خسارة إيفرتون ضد ليستر سيتي

Img

وظائف بالشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”

ضمك والوحدة

تتفتح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة ضمك والوحدة يوم 20 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الـ3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وفي ذات اليوم يلتقي الفيحاء مع الخليج في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

كأس خادم الحرمين الشريفين

مباريات كأس الملك

وتستكمل مباريات الدور الـ16 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم 21 ديسمبر بـ 3 مباريات، حيث يلتقي أبها مع التعاون، الهلال مع الاتفاق، النصر في مواجهة العدالة.

الختام

وتختتم مباريات الدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الـ22 من ديسمبر المقبل بـ 3 مباريات، تبدأ بمواجهة الباطن والرائد، ويلتقي الفتح مع الطائي، ويواجه الاتحاد نادي الشباب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1
تكنولوجيا

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1

تكنولوجيا
القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات
الرياضة

القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات

الرياضة
وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية
حصاد اليوم

وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية

حصاد اليوم
ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022
الرياضة العالمية

ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022

الرياضة العالمية
صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...
السعودية اليوم

صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...

السعودية اليوم
الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...
السعودية اليوم

الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا
حصاد اليوم

كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا

حصاد اليوم
شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية
السعودية اليوم

شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية

السعودية اليوم