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حالة سيطبق عليها الامتحان ورقيًّا

موعد وتفاصيل اختبارات الثانوية العامة في مصر

2022-11-22 الساعة 11:48
موعد وتفاصيل اختبارات الثانوية العامة في مصر
المواطن - متابعة

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تحدث شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، عن تفاصيل امتحانات طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، موضحًا أنها سوف تبدأ 14 يناير 2023.

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15 % أسئلة ورقية

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، الذي يذاع على قناة صدى البلد: إن الامتحانات يضعها المركز القومي للامتحانات.

وأشار شادي زلطة، إلى أن الأسئلة تشتمل على اختيار من متعدد بنسبة 85% يتم الإجابة عليها من خلال التابلت و15% أسئلة مقالية ورقية.

وحول موقف الطلاب الذين لم يستلموا التابلت، أكد أن مدير المدرسة يعرض على مدير الإدارة الطلاب الذين لم يستلموا التابلت، ومن لم يستلمه قبل 15 ديسمبر المقبل سيطبق عليه الامتحان ورقيًّا.

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