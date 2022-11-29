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موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال 2022

2022-11-29 الساعة 11:29
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال 2022
المواطن - متابعة

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اقتنص المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من النسخة الحالية بكأس العالم ليرافق نظيره الهولندي، وصعد أسود التيرانجا كثاني المجموعة الأول بالمونديال 2022 المقام في قطر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

منتخب السنغال
لاعبو السنغال – المصدر @fifaworldcup_ar

6 نقاط

ورفع المنتخب السنغالي رصيده بالفوز أمام نظيره الإكوادوري بثنائية مقابل هدف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، للنقطة 6 بفارق نقطة عن هولندا المتصدرة ونقطتين عن الإكوادور.

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جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

الموعد والمكان

وتُقام مباراة السنغال في دور الـ 16 عند العاشرة مساء يوم الأحد المقبل الموافق 4 ديسمبر على ملعب إستاد البيت.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السنغالي أمام متصدر المجموعة الثانية التي تشهد مباراتين حاليًّا بين إنجلترا وإيران وأمريكا وويلز.

السنغال ضد الإكوادور

تألق سنغالي

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق أسود التيرانجا مع مدربه، بعد تأهله التاريخي، وقال: “كل إنجازات السنغال القارية شارك فيها أليو سيسيه”.

وتابع حساب كأس العالم فيفا تغريدته عن سيسيه: “جزء من جيل كأس العالم الذي وصل ربع النهائي في 2002 كلاعب، ثم تأهل في قطر 2022 لدور الـ16 مع السنغال بطل إفريقيا مؤخرًا ولكن كمدرب هذه المرة”.

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