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أهمها مواجهة المغرب وكرواتيا ظهر اليوم

موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

2022-11-23 الساعة 9:38
موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022
المواطن - متابعة

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تنطلق اليوم الأربعاء، 4 مواجهات مهمة ضمن مباريات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حتى الـ 18 من ديسمبر المقبل.

لقاء المغرب

ويحاول المنتخب المغربي الذي يستهل مشواره بمونديال 2022، ظهر اليوم، استكمال الظهور القوي للمنتخبات العربية في هذه النسخة من المونديال وتحقيق عرض مميز وسيسعى بكل قوة (أسود الأطلسي) لتجاوز عقبة المنتخب الكرواتي الصعب.

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مونديال قطر 2022

ويحاول نجوم المنتخب المغربي ورفاق اللاعب عبدالرزاق حمدالله، ظهر اليوم، الخروج بنقطة التعادل أو تحقيق الفوز على كرواتيا، كما فعلها نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وحققوا فوزاً تاريخياً، ظهر أمس الثلاثاء، على الأرجنتين بهدفين لهدف على ملعب لوسيل.

حمدالله مع منتخب المغرب

مباريات اليوم

يلتقي منتخب المغرب نظيره الكرواتي في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب البيت ضمن مواجهات المجموعة السادسة وتذاع المباراة على قناتي beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

ويلتقي المنتخب الألماني (الماكينات) نظيره الياباني في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي ضمن مواجهات المجموعة الخامسة وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

يواجه منتخب إسبانيا (الماتادور) منتخب كوستاريكا في الساعة الـ7 مساءً على ملعب الثمامة ضمن مواجهات المجموعة الخامسة وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max.

ويختتم اليوم الأربعاء في مواجهات كأس العالم 2022؛ بمواجهة منتخب بلجيكا نظيره الكندي في الساعة العاشرة مساءً على ملعب أحمد بن علي ضمن مواجهات المجموعة السادسة وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

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