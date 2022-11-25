موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز”
تقام، اليوم الجمعة، 4 مباريات في المرحلة الثانية من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليًّا والمستمرة إلى 18 ديسمبر المقبل.
ويواجه منتخب ويلز نظيره منتخب إيران في مباريات اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد أحمد بن علي.
بينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد الثمامة.
كما يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب الإكوادور في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إستاد خليفة الدولي.
ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب الولايات المتحدة في ختام مباريات اليوم الجمعة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد البيت.
فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية إينر فالنسيا الذي قاد الإكوادور للفوز، وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء الأحد الماضي على ملعب البيت.