Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
أهمها مواجهة قطر ضد السنغال

موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

2022-11-25 الساعة 12:51
موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

تقام، اليوم الجمعة، 4 مباريات في المرحلة الثانية من الدور الأول لنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حاليًّا والمستمرة إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب قطر
لاعبو قطر – المصدر @QFA

4 مباريات

ويواجه منتخب ويلز نظيره منتخب إيران في مباريات اليوم الجمعة في تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد أحمد بن علي.

قد يهمّك أيضاً
Img

فرحة الجماهير السعودية بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

Img

أهازيج جماهير الأخضر بالبيت السعودي قبل مواجهة الأرجنتين

بينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب السنغال في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد الثمامة.

كما يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب الإكوادور في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إستاد خليفة الدولي.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب الولايات المتحدة في ختام مباريات اليوم الجمعة عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد البيت.

خسارة الافتتاح

فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية إينر فالنسيا الذي قاد الإكوادور للفوز، وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء الأحد الماضي على ملعب البيت.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم