موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

تشهد منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا في قطر، 4 مباريات قوية ضمن دور المجموعات بالبطولة والتي تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

مباريات اليوم

يلتقي منتخب تونس نظيره الأسترالي في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب الجنوب ضمن مواجهات المجموعة الرابعة وتذاع على قناة beIN Sports Connect، وAlkass EXTRA One HD.

وتلتقي بولندا المنتخب السعودي في الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثالثة وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 3 Max.

ويلتقي منتخبا فرنسا والدنمارك في تمام الساعة الـ7 مساء على ملعب 974 ضمن مواجهات المجموعة الرابعة وتذاع على قناة beIN Sports Connect، Alkass EXTRA One HD.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره المكسيكي في تمام الـ10 مساءً على ملعب لوسيل ضمن مباريات المجموعة الثالثة وتبث على قناة beIN Sports HD 2 Max، beIN Sports HD 3 Max.

مواصلة الانتصارات

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة تألقه مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتحقيق الفوز على بولندا في مونديال قطر 2022، بعدما حقق فوزاً غالياً على المنتخب الأرجنتيني، الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-1 على ملعب لوسيل.

ويواجه الأخضر، منتخب بولندا الأول لكرة القدم، اليوم السبت، على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.