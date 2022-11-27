موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

تشهد نهائيات كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد، إقامة 4 مباريات قوية ضمن مباريات الجولة الثانية من مواجهات دور المجموعات بمونديال 2022، وأهمها مباراة المغرب ضد بلجيكا.

مباريات الأحد

يقام لقاء اليابان ضد كوستاريكا في تمام الساعة الواحد ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة على قنوات بي إن سبورتس المقتوحة، وبي إن سبورتس ماكس 1، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.

ويلعب المغرب مباراة منتظرة للجماهير العربية والعالمية ضد بلجيكا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على استاد “الثمامة” عبر قنوات، بي إن سبورتس ماكس 2، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.

ويلتقي منتخب كرواتيا ضد كندا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.

وأخيرًا يختتم اليوم الأحد، في منافسات كأس العالم 2022، بإقامة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على استاد “البيت” وتبث عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 2، والكاس إكسترا 1، والكاس إكسترا 2.

يقع منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الخامسة من مجموعات كأس العالم 2022 والتي تضم منتخبات كل من اليابان وألمانيا وكوستاريكا، بينما يقع منتخب المغرب ضمن المجموعة السادسة من مجموعات كأس العالم قطر 2022.