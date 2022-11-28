موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

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تقام اليوم الاثنين 4 مباريات مرتقبة في اليوم التاسع من مونديال قطر 2022 والمستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل لأول مرة في دولة عربية وخليجية تستضيف نهائيات كأس العالم.
– البداية ستكون من المجموعة السابعة، حيث يفتتح اليوم التاسع من مونديال قطر بمواجهة تجمع بين منتخبي الكاميرون وصربيا في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على إستاد الجنوب، وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.
– المباراة الثانية، ستكون من المجموعة الثامنة، ويلعب فيها منتخب غانا مباراة صعبة للغاية أمام كوريا الجنوبية على إستاد المدينة التعليمية في الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة عبر قناة beIN Sports HD 2 Max.
– المواجهة الثالثة، في المجموعة السابعة، وستكون مباراة مثيرة للاهتمام بين منتخبي البرازيل وسويسرا في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على إستاد 974، وتذاع على beIN Sports HD 1 Max.
– المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم التاسع في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الثامنة، وستجمع بين منتخبي البرتغال وأوروجواي وتقام في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على إستاد لوسيل، وتبث على قناةbeIN Sports HD 2 Max.