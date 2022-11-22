موعد ومكان مباريات اليوم بمونديال 2022

تنطلق اليوم الثلاثاء، 4 مواجهات قوية ضمن مباريات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حالياً وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم.

تبدأ مباريات اليوم بمواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الأرجنتيني في الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وهي المواجهة المرتقبة من الجماهير العربية والعالم من عشاق الساحرة المستديرة.

4 مباريات

تبدأ المواجهات بمباراة السعودية ضد الأرجنتين والتي تقام في الساعة ااـ 1 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب لوسيل ضمن لقاءات المجموعة الثالثة بالمونديال.

ثاني المواجهات اليوم، تجمع المنتخب التونسي (نسور قرطاج) ضد الدنمارك ضمن لقاءات المجموعة الرابعة على ملعب المدينة التعليمية، والتي تقام في الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المواجهة الثالثة اليوم الثلاثاء من مباريات المونديال 2022 ستجمع منتخب المكسيك أمام نظيره البولندي على ملعب 974 بالمجموعة الثالثة، وتقام في تمام الساعة الـ 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وتختتم مباريات اليوم الثلاثاء، بمباراة فرنسا ضد أستراليا، في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتقام على ملعب الجنوب بالمجموعة الرابعة.

مواجهة مرتقبة

وتترقب الجماهير العربية والعالمية المواجهة المرتقبة التي تلعب على استاد لوسيل اليوم الثلاثاء، بين منتخبي الأخضر والتانجو، عندما يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022.

انتهى المنتخب الوطني الأول من استعداداته لمباراته المهمة والمرتقبة أمام منتخب الأرجنتين، اليوم، ببطولة كأس العالم 2022، في أولى مباريات منتخب السعودية في بطولة المونديال 2022 التي تستضيفها دولة قطر، وذلك على أرض ملعب لوسيل.

ويتواجد المنتخب الوطني الأول في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويأمل الصقور في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.