موعد ومكان 3 مواجهات بالمونديال اليوم

تنطلق اليوم الاثنين، ثاني أيام مونديال قطر 2022، وتقام 3 مباريات قوية ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر كأول دولة عربية وخليجية، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

مواجهات اليوم

يبدأ اليوم الثاني من مونديال قطر 2022، بمباراة إنجلترا ضد إيران في الـ 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على ملعب خليفة الدولي ضمن مواجهات المجموعة الثانية وتذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max.

مواجهة السنغال أمام هولندا في الـ 7 مساء على ملعب الثمامة ضمن مباريات المجموعة الأولى على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max.

ويختتم اليوم الثاني من المونديال، بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في الـ 10 مساء على استاد أحمد بن علي المونديالي ضمن مباريات المجموعة الثانية على قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max.

وانطلقت بطولة كأس العالم 2022 بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الإكوادوري، مساء أمس الأحد، على ملعب “البيت”، فيما تقام اليوم الاثنين 3 مواجهات قوية.

ويشارك في مونديال قطر 32 منتخبًا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

خسارة قطر

ونجح منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم في الفوز على نظيره القطري، على استاد البيت في افتتاح مونديال 2022، بهدفين دون رد أحرزهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.

ولم يُشكل المنتخب القطري الأول لكرة القدم خطورة خلال المباراة، ليكون أول مُضيف لنهائيات كأس العالم؛ يخسر المواجهة الافتتاحية.

وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الأحد، على استاد البيت في افتتاح مونديال 2022، وفاز الفريق الضيف بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.