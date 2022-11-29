موعد ومكان 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

يشهد اليوم الثلاثاء، 4 مواجهات قوية من مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بمونديال كأس العالم قطر 2022، تحمل في بعضها آمالًا لبعض الفرق الراغبة في الصعود لدور الـ 16، فيما ستحمل للبعض الآخر تلاشيًا لآمال الصعود وتوديع البطولة.

ويبدأ من اليوم الثلاثاء، العمل بإقامة المباريات في توقيت واحد في الجولة الثالثة ولن تلعب أي مباريات خلال دور المجموعات في توقيت الواحدة ظهرًا كالأيام الماضية من نسخة المونديال.

4 مواجهات

تلعب الإكوادور ضد السنغال، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على إستاد خليفة الدولي.

يلتقي منتخب هولندا ضد قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد البيت.

كما تلعب ويلز ضد إنجلترا، الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على إستاد أحمد بن علي.

كما تلعب إيران ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب إستاد الثمامة.