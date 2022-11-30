موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

تقام اليوم الأربعاء، 4 مواجهات قوية في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مواجهات دور المجموعات بنهائيات كأس العالم قطر 2022، أهم تلك المواجهات لقاء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره المكسيكي على ملعب لوسيل في تمام العاشرة مساءً.

4 مواجهات

يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب فرنسا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتبث عبر شاشة قناة beinsports المفتوحة.

ويواجه منتخب أستراليا نظيره الدنمارك، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وتذاع عبر شاشة قناة beIN Sport Max1.

يضرب منتخب بولندا موعدًا مع نظيره الأرجنتين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك عبر شاشة قناة beIN Sport Max2

ويخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية ضد نظيره المكسيكي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب إستاد لوسيل، وتذاع عبر قناة beinsports المفتوحة.