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موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة

2022-11-25 الساعة 5:25
موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة
المواطن - الرياض

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في موقف إنساني جميل، ظهرت إحدى مضيفات الخطوط الجوية السعودية، وهي تُطعم أحد الركاب من ذوي الإعاقة وهي تجلس على الأرض تقديرًا واحترامًا للرجل.

تفاصيل الموقف

ونشر سالم الخضير، مقطع فيديو يوثق المشهد على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “اليوم على رحلة الخطوط السعودية رقم SV1865 والمتجهة من الرياض إلى نجران شاهدت هذا الموقف الإنساني المشرف من مضيفة الخطوط السعودية وهي تقوم بإطعام راكب من ذوي الإعاقة”.

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إشادة بالمضيفة

وفور نشر هذا الفيديو، انهالت عليه التعليقات من متابعيه، الذين أثنوا على هذا الموقف الإنساني من قبل المضيفة، وقال أحد المغردين “عمل إنساني من صميم نفسها تشكر عليه.. شكرًا جزيلًا لها”.

وأضاف مغرد آخر “الله يعاطيها العافية ويكتب الأجر، جبر الخواطر لغة جدًا جميلة وعظيمة لمن يقوم بها”.

وأشارت أخرى: “ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك هذا مثال للإنسانية الحمد لله”، ولفت آخر: “شكرًا لك أنت في نقل صورة إنسانية والخير موصول إلى من يقدرون هذا الفعل الطيب”.

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