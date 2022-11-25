موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة
في موقف إنساني جميل، ظهرت إحدى مضيفات الخطوط الجوية السعودية، وهي تُطعم أحد الركاب من ذوي الإعاقة وهي تجلس على الأرض تقديرًا واحترامًا للرجل.
ونشر سالم الخضير، مقطع فيديو يوثق المشهد على حسابه بموقع “تويتر”، قائلًا: “اليوم على رحلة الخطوط السعودية رقم SV1865 والمتجهة من الرياض إلى نجران شاهدت هذا الموقف الإنساني المشرف من مضيفة الخطوط السعودية وهي تقوم بإطعام راكب من ذوي الإعاقة”.
وفور نشر هذا الفيديو، انهالت عليه التعليقات من متابعيه، الذين أثنوا على هذا الموقف الإنساني من قبل المضيفة، وقال أحد المغردين “عمل إنساني من صميم نفسها تشكر عليه.. شكرًا جزيلًا لها”.
وأضاف مغرد آخر “الله يعاطيها العافية ويكتب الأجر، جبر الخواطر لغة جدًا جميلة وعظيمة لمن يقوم بها”.
وأشارت أخرى: “ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك هذا مثال للإنسانية الحمد لله”، ولفت آخر: “شكرًا لك أنت في نقل صورة إنسانية والخير موصول إلى من يقدرون هذا الفعل الطيب”.