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لتحسين مركزه بقائمة الأكثر تهديفًا

مولر يبحث عن رقم تاريخي مع الماكنيات

2022-11-11 الساعة 9:04
مولر يبحث عن رقم تاريخي مع الماكنيات
المواطن – متابعة

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يحلم توماس مولر، نجم منتخب ألمانيا، لصناعة تاريخ جديد عندما يخوض مع منتخب المانشيفت منافسات كأس العالم 2022، التي تقام في قطر وتبدأ في الـ 20 من نوفمبر الجاري.

الأكثر تهديفًا

ويتساوى مولر مع 5 لاعبين آخرين في المركز الثامن بقائمة أكثر اللاعبين تهديفًا عبر تاريخ المونديال.

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ويحتاج مولر لتسجيل هدف واحد لمعادلة رقم الثنائي الألماني يورجن كلينسمان، والمجري ساندور كوتشيس، ولكل منهما 11 هدفًا في المونديال.

6 أهداف

أما في حال سجل هدفين، فإنه سيعادل رقم الأسطورة البرازيلي بيليه كخامس أفضل هداف في تاريخ كأس العالم.

وسيحتاج مولر لتسجيل 6 أهداف لمعادلة رقم كلوزه، حيث سيكون أمامه تحديًا كبيرًا، إذ لم يسبق له تسجيل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة.

وسيواجه مولر منتخبي كوستاريكا واليابان ضمن المجموعة الخامسة، ما يعني أن فرصته ستكون سانحة للتسجيل، علمًا بأنه سيلعب أيضًا ضد منتخب إسبانيا.

توماس مولر - منتخب ألمانيا
مولر – @DFB_Team_EN

مشاركة صعبة

ويدرك مولر أنه قد يكون من الصعب المشاركة في نسخة 2026، إذ سيكون عمره وقتها 37 عامًا، لذا سيكون عليه تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لحجز مقعده وسط الأساطير.

ويعتبر التتويج بلقب مونديال 2014 هو الأبرز لمولر مع منتخب ألمانيا، علمًا بأنه سجل 44 هدفًا دوليًا في 118 مباراة مع المانشافت في كل البطولات.

أكثر اللاعبين تهديفًا بتاريخ المونديال:

– الألماني ميروسلاف كلوزه.. 16 هدفًا.

– البرازيلي رونالدو نازاريو.. 15 هدفًا.

– الألماني جيرد مولر.. 14 هدفًا.

– الفرنسي جوست فونتاين.. 13 هدفًا.

– البرازيلي بيليه.. 12 هدفًا.

– المجري ساندور كوتشيس.. 11 هدفًا.

– الألماني يورجن كلينسمان.. 11 هدفًا.

– الألماني هيلموت ران.. 10 أهداف.

– الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا.. 10 أهداف.

– الإنجليزي جاري لينيكير.. 10 أهداف.

– البيروفي توفيلو كوبيلاس.. 10 أهداف.

– الألماني توماس مولر.. 10 أهداف.

– البولندي جزيجوز لاتو.. 10 أهداف.

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