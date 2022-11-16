ميدفيديف يحذر الغرب من الحرب العالمية الثالثة

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حذر الرئيس الروسي السابق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، من أن الهجوم الصاروخي المزعوم على الأراضي البولندية يظهر أن الغرب يقترب من حرب عالمية أخرى.
وكتب ميدفيديف، عبر تغريدة له على تويتر: واقعة الضربة الصاروخية التي تزعمها أوكرانيا على مزرعة بولندية تثبت شيئًا واحدًا فقط: شن حرب بكل السبل على روسيا، والغرب يقترب من حرب عالمية.
وكان الرئيس البولندي، قال في وقت سابق إن بلاده ليس لديها أدلة ملموسة على من أطلق الصاروخ الذي أصاب منشأة حبوب بولندية على بعد 6 كيلومترات من الحدود الأوكرانية وأسفر عن مقتل شخصين.
وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصاروخ ربما لم يطلق من روسيا.
وأشارت تقارير إلى أن الصاروخ، الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي، أثناء الضربات الصاروخية التي شنتها على أوكرانيا أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن 3 مسؤولين أمريكيين، قولهم إن التقييمات الأولية تشير إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت الصاروخ للتصدي لصاروخ روسي قادم نحوها الثلاثاء وسط وابل ساحق من الصواريخ التي تستهدف البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا.
كذلك نقلت الوكالة نفسها عن مسؤول أمريكي قوله إن هناك أدلة أولية على أن الصاروخ الذي سقط في بولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.