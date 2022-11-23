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زين الدين زيدان هو المدرب القادم للمنتخب الفرنسي

ميدو: خلافات بين مبابي ولاعبي الديوك

2022-11-23 الساعة 9:18
ميدو: خلافات بين مبابي ولاعبي الديوك
المواطن - متابعة

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كشف نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم سابقاً ولاعب الزمالك، أحمد حسام ميدو، عن وجود مشاكل بين نجم المنتخب الفرنسي الأول كيليان مبابي مع بعض لاعبي منتخب الديوك على المستوى الشخصي.

خلافات اللاعبين

وقال أحمد حسام ميدو، صباح اليوم الأربعاء، خلال حديثه لبرنامج مونديال الشرق عبر قناة الشرق رياضة: حصلت مشاجرة كبيرة بين والد كيليان مبابي ووالدة اللاعب رابيو في بطولة يورو 2020 في ويمبلي، وكان لا بد من احتواء الأمور وقام ديديه ديشامب وآخرون بمحاولة تقريب وجهات النظر في اجتماع جمع عائلات اللاعبين خاصةً أن ديشامب يطمع في التتويج بالبطولة لعدة أسباب.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

زيزو وديشامب

وكشف أحمد حسام ميدو، اليوم الأربعاء، أن هذه البطولة من نسخ كأس العالم ستكون الأخيرة لـ ديديه ديشامب كمدرب للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، لأن زين الدين زيدان سيكون مدرب منتخب الديوك بعد بطولة مونديال 2022 في قطر، والدليل أن مساعد زيدان في فريق ريال مدريد يلازم ديشامب في المنتخب الفرنسي في قطر حالياً.

الفوز على أستراليا

وحقق منتخب فرنسا فوزاً عريضاً ضد أستراليا ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح الديوك في تسجيل فوز عريض بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصد منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أول 3 نقاط في بطولة كأس العالم 2022، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، ثم الدنمارك وتونس برصيد نقطة واحدة، فيما تتذيل أستراليا الترتيب بدون رصيد.

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