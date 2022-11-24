ميدو يتوقع خروج الماكينات من الدور الأول بمونديال 2022

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توقع نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونادي الزمالك سابقاً، أحمد حسام ميدو، خروج منتخب ألمانيا من الدور الأول من نهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر حالياً وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل، جاء ذلك بعد انتهاء مباراة ألمانيا واليابان.
ميدو: إحساسي أن ألمانيا ستخرج من الدور الأول.. ولأول مرة أرى ألمانيا غير قادرة على مجاراة الخصم بدنياً@midoahm #مونديال_الشرق #الشرق_رياضة pic.twitter.com/Mk1Af40lnkقد يهمّك أيضاً
— الشرق رياضة (@AsharqSports) November 23, 2022
وأضاف ميدو، أمس الأربعاء، خلال حديثه إلى برنامج مونديال الشرق على قناة الشرق رياضة، إنه ولأول مرة يرى منتخب ألمانيا (الماكينات) غير قادر على مجاراة الخصم (اليابان) بدنيًا في المباراة التي أقيمت أمس بين منتخبي ألمانيا واليابان وفاز فيها اليابانيون على ألمانيا بثنائية.
أوضح مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان، أن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين كان محفزًا لهم للفوز على منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم 2022.
وعلق يوشيدا في تصريحات بعد الفوز على ألمانيا: ” شاهدنا فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بعد تأخرهم بهدف دون رد، وحدث لنا نفس الأمر أمام ألمانيا ونجحنا في العودة”.
وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد اليابان 3 نقاط، بينما لا يملك منتخب ألمانيا أي رصيد من النقاط.
جدير بالذكر أن منتخب الماكينات كان ودع منافسات مونديال 2018 بـ روسيا من الدور الأول، وذلك بعد أن كان فاز بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل.
وسبق للمنتخب الألماني الفوز بلقب كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014.
كما نجح منتخب الساموراي في التأهل 7 مرات متتالية لنهائيات كأس العالم بداية من عام 1998 إلى عام 2022.