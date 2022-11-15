ميرور: مبابي قد يكون بديل رونالدو في اليونايتد

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أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد وضع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان كأحد الأهداف المُحتملة من أجل تعويض كريستيانو رونالدو والذي اقترب من مغادرة النادي.
وأصبح يونايتد غاضبًا من تصرفات رونالدو ويخططون الآن لخطوتهم التالية فيما يتعلق بالسماح له بمغادرة النادي.
واتهم رونالدو مانشستر يونايتد بالخيانة ومحاولة إجباره على الرحيل، بالإضافة إلى الاعتراف بأنه لا يحترم مديره الفني إريك تين هاج.
وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن مانشستر يونايتد يستكشف فرص التعاقد مع كيليان مبابي، حيث إنه مستعد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل حسم الصفقة.
وأضافت أن مبابي برز كهدف محتمل لليونايتد لكنه سيعيد النادي بشدة إلى موارده المالية، حيث يعمل الشياطين الحمر على استراتيجية خروج رونالدو بعد مقابلته الإعلامية الأخيرة.
ويعد يونايتد هو أحد الأندية القليلة في أوروبا القادرة على دفع 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لمبابي، وهو نفس أجر رونالدو، إلى جانب المكافآت المهمة المتعلقة بالأداء، لإغراء اللاعب الشاب للانتقال إلى إنجلترا.
وكان من المقرر أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي، لكنه تراجع عن هذه الخطوة، واختار بدلاً من ذلك التوقيع على تمديد عقد جديد مع باريس سان جيرمان في مايو الماضي حتى عام 2025.