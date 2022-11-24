ميزات جديدة تصل السناب شات

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أعلن الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي عن وصول ميزات جديدة لتطبيق السناب.
الخاص في السناب تغير بشكل جميل وتقدر تشوف المحادثات التي لم يتم قرئتها والستوريات الجديدة للأصدقاء والقروبات … وش رأيكم فيها pic.twitter.com/turRsIGFVd
— عبدالله السبيعي (@Abdullah_iApp) November 23, 2022
وأرفق السبيعي فيديو به شرح مبسط للمميزات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: “الخاص في السناب تغير بشكل جميل وتقدر تشوف المحادثات التي لم يتم قراءتها والستوريات الجديدة للأصدقاء والقروبات… وش رأيكم فيها؟”.
وقبل أيام، كشف سناب شات، عن طريقة لمعرفة أقدم صديق ضمن الأصدقاء في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات من خلال الخطوات التالية:
– الذهاب لجهات الاتصال أو الأصدقاء.
– اختيار اسم الصديق المراد معرفة تاريخ إضافته.
– النزول للأسفل.
– تجد جميع البيانات وتشمل تاريخ إضافة الصديق بدقة.